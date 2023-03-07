تراجع طفيف أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 7 مارس خلال التعاملات الصباحية

مازل البحث مستمر علي أسعار الفضة، حيث أنها تعتبر من المقتنيات الهامة لدي المصريين خاصة مع إرتفاع أسعارالذهب لجأء الكثير إلي أستخدام الفضة كا أكسسورات، وقد شهدت الأسعار تراجع طفيف خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 مارس .

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 مارس وفقا موقع “gold-price ” والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفضة اليوم بالجرام

تراجعت أسعار أونصة الفضة اليوم 648.310 جنيه مقابل أسعار أمس 651.997 جنيه.

وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 يسجل اليوم سعر 20.80 جنيه.

الفضة البريطانية عيار 925 يسجل سعراليوم 19.95 جنيه.

الفضة الإسترليني عيار 925 يسجل سعر اليوم 19.26 جنيه للجرام.

أسعار فضة العملات عيار 900 عند سعر اليوم 18.74 جنيه.

فضة المجوهرات عيار 800 تسجل سعر 16.66 جنيه.

الفضة عيار 880 يسجل سعر 18.32 جنيه للجرام خلال التعاملات الصباحية.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 27.72جنيه.

- أونصة الفضة شراء جديد 855.769 جنيه.

- سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,370.47جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام شراء جديد 2,730.53 جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,210.93 جنيه.

- سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,409.44 جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 12,693.82 جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 25,012.45 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم

- سجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 20.66 جنيه.

- سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 642.576 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,032.97 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,065.94 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,131.87 جنيه.

سجلت سبيكة الفضة 250 جرام إعادة بيع اليوم 5,164.84 جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 10,329.68 جنيه.

- سجلت سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 20,659.35 جنيه.