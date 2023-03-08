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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 8-3-2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 8-3-2023

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 8-3-2023 مع انطلاق الحجز لمواسم الحج والعمرة لهذا العام.

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 8-3-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

8.1965 جنيه للشراء 
8.2234 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر 
8.15 جنيه للشراء.

8.18  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.15 جنيه للشراء
8.18  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك البركة
8 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس
8.15 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية
8.16 جنيه للشراء.

8.21  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib 
8.15 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع


الأوراق المطلوبة للتقديم في حج قرعة وزارة الداخلية

الاسم كامل للمتقدم طبقا للمكتوب في بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون البطاقة سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

رقم الهاتف المحمول مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق.

يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلا ونوع المرض (إن وجد).

البيانات المطلوبة للمُرافق (بطاقة الرقم القومي، إثبات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصي).

- يُدرج بطلب الحج بالقرعة بيان الحالة الصحية تفصيلا ونوع المرض (إن وجد).

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6 مارس 2023 فى البنوك


تكلفة حج القرعة لوزارة الداخلية

تبدأ تكلفة حج القرعة وفق وزارة الداخلية لهذا العام  من 74 ألفا و500 جنيه، دون تذاكر الطيران وتشمل صك الهدي، وتصل إلى 94 ألفا و490 جنيه بعد إضافة سعر تذاكر الطيران بقيمة 19 ألفا و990 جنيه علي خطوط مصر للطيران.

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وائل لطفي

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