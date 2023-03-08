الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن الحصر النهائي للوفيات والمصابين في حادث «قطار قليوب»

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء الثلاثاء، بارتفاع الوفيات إلى 4 أشخاص، وإصابة 23 آخرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، منوهة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

 وكانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات. 

حادث قطار قليوب حادث قطار وفاة وزارة الصحة والسكان الصحة

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«الصحة» تعلن الحصر النهائي للوفيات والمصابين في حادث «قطار قليوب»

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