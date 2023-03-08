الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيوتشر يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام الجيش الملكى المغربى بالكونفيدرالية

فيوتشر خسر أمام الجيش
فيوتشر خسر أمام الجيش الملكي في الجولة الثالثة

تحت شعار لابديل عن الفوز يخوض فريق فيوتشر مباراة الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث في جدول المجموعة برصيد نقطتين بينما يتصدر الجيش الملكيي المجموعة برصيد 7 نقاط وفي حالة فوزه اليوم سيصعد رسميا للدور ربع النهائي.

فيوتشر لا بديل أمامه سوى الفوز للثأر لهزيمته أمام الجيش الملكي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والاحتفاظ بأماله في التأهل للدور ربع النهائي لذلك ركز علي ماهر خلال التدريبات على طريقة اللعب الهجومية مع تأمين الجانب الدفاعي حتى لاتهتز شباك الفريق بهدف يزيد من صعوبة المهمة.

و حرص علي ماهر على إعادة دراسة مباراة الفريقين في الجولة الثالثة وشرح للاعبيه مواطن القوة والضعف في الفريق المغربي وطالبهم ببذل أقصى جهد لتحقيق لفوز .

ويفتقد فيوتشر جهود عمر كمال عبد الواحد الذي حصل على راحة من تدريبات الفريق بقرار من الجهاز الطبي على أن يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات المقبلة بينما يعود سعد سمير قائد الفريق ومروان محسن وعمر السعيد الذين غابوا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري .

وأكد علي ماهر أنه سيواجه الجيش الملكي المغربي بهدف الفوز فقط مشيرا إلى أن الفريق المغربي يتميز بوجود خط هجوم قوي لكنه يثق في إمكانات لاعبيه وقدرتهم على الفوز وإنعاش أمال الفريق في التأهل للدور ربع النهائي وقال علي ماهر أن الفريق أمامه ثلاث مباريات حصيلتها  9 نقاط الفوز بها يضمن الصعود لربع النهائي. 

يدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيلو ويساعده مواطنه توسي جرانفيل والأنجولي إيفانيلدو دي أوليفيرا ومعهم لوكسيلو بالدي من جنوب إفريقيا  حكما رابعا ويراقب المباراة السوداني مأمون ناصر .  

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فريق فيوتشر الجيش الملكي المغربي علي ماهر عمر كمال عبد الواحد

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وائل لطفي

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