الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد عبدالعزيز: المتابعون تأثروا بدورى فى «ذئاب الجبل» وأخذوا قرارات مصيرية فى حياتهم

أحمد عبدالعزيز
أحمد عبدالعزيز

تحدث الفنان أحمد عبدالعزيز عن كواليس مسلسل "ذئاب الجبل"، مشيرًا إلى أن الكثير من الجمهور الذي كان متابعاً لهذا المسلسل أخذوا قرارات مصيرية في حياتهم بسبب دوره في العمل. 

وقال أحمد عبدالعزيز، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "البعض لم يتأثر بسبب دوري في المسلسل فقط ولكن هم اتخذوا قرارات مصيرية في حياتهم بناء على مشاهدتهم لهذا العمل وهذه الشخصية".

"ذئاب الجبل" 

وأكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن الكاتب محمد صفاء عامر كتب شخصيته "البدري بدار" في هذا المسلسل ببراعة، لافتا إلى أن منبع هذه البراعة هي حقيقة هذا الأمر في الواقع.

الحب والفن

وأضاف في حديثه، أن مسلسل "ذئاب الجبل" كان له ظلال من الواقعة والحقيقة في حياة محمد صفاء عامر، وبالتالي كانت الشخصية كما لو كانت لحما ودما فعلا على غرابتها.

وأشار إلى أن الحب والفن هما ما نقلا شخصية "البدري بدار" من غلاظة القلب والعصبية والأخذ بالأر وغسل العار والأمور شديدة التطرف إلى شخص يستطيع أن يعرف الفروقات وليّن.

أحمد عبد العزيز ذئاب الجبل تأثر المتابعين بدر بدار في المساء مع قصواء

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