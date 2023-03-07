الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى عن حادث قطار قليوب

حادث القطار
حادث القطار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حصول أسرة كل متوفي بسبب الحادث على 100 ألف جنيه أما المصابون فإنه في حالة العجز الكلي يتم التعامل معه مثل حالة الوفاة، إذ يحصل على 100 ألف جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

كما وجهت القباج بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن هناك تنسيقًا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة في تقرير مبدئي ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب، وقع مساء اليوم، إلى حالتي وفاة واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين في إطار المتابعة المستمرة للحادث.

الرعاية الاجتماعية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي الخدمة الطبية التضامن الاجتماعي

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