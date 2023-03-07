عضو «التحالف الوطني»: «كتف بكتف» تهدف الوصول لـ 4 ملايين مواطن

قال مصطفى عزت، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جميع المبادرات التي أصدرت عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كانت بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"كتف بكتف"

وأكد مصطفى عزت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مبادرة "كتف بكتف" يشترك بها ٣٤ مؤسسة عملاقة وجمعية خيرية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هدفها توزيع ٤ ملايين كرتونة غذائية يوم ١٧ مارس باستاد القاهرة.

رعاية المواطنين

وأضاف في حديثه، أن هذه المساعدات الغذائية هدفها توفير الغذاء للمواطنين الأولى بالرعاية في المحافظات المصرية قبل انطلاق شهر رمضان المبارك.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق الكثير من المبادرات الصحية المجانية للمواطنين، خاصة في قرى ومدن الصعيد، كما أن مبادرة "كتف بكتف" التي تم الإعلان عنها مؤخراً من أكبر المبادرات التنموية التي يقوم بها التحالف.

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