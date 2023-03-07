عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي يكشف مستهدفات وآلية عمل مبادرة “كتف بكتف"

كشف عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي عن مستهدفات وآلية عمل مبادرة “كتف بكتف"، والتي أعلن عنها التحالف مؤخرا، بالتزامن مع شهر رمضان.

وقال “عبدالرحمن”، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني يستهدف بصورة أساسية دعم الاحتجاجات الضرورية الآنية لكل المستحقين بكل شبر بأرض مصر، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع، وحلول شهر رمضان الذي يمثل فيه تأمين احتياجات الأسر المصرية أهمية قصوى، وهو ما دفع التحالف لإطلاق مبادرة غير مسبوقة وهى مبادرة "كتف بكتف".

وأضاف: "كتف بكتف" مبادرة غير مسبوقة، لأنها تستهدف الوصول لنحو 4 ملايين أسرة، وسيتم الوصول إليهم من خلال قاعدة بيانات تم تنقيحها وتنقيتها ما بين مؤسسات التحالف بالتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى توفير قاعدة بيانات أعداد الأسر المستهدفة وعدد أفرادها وأماكن وجودها بشكل فعال لكي تصل المساعدات إلى المواطن المستحق بصورة مباشرة أيًا كان مكانه على أرض مصر.

وتابع عضو التحالف، أن المبادرة توفر كمية ضخمة من المواد الغذائية، بنحو 4 ملايين كرتونة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مصر.