الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي يكشف مستهدفات وآلية عمل مبادرة “كتف بكتف"

إطلاق مبادرة كتف
إطلاق مبادرة كتف بكتف

كشف عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي عن مستهدفات وآلية عمل مبادرة “كتف بكتف"، والتي أعلن عنها التحالف مؤخرا، بالتزامن مع شهر رمضان.

وقال “عبدالرحمن”، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني يستهدف بصورة أساسية دعم الاحتجاجات الضرورية الآنية لكل المستحقين بكل شبر بأرض مصر، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع، وحلول شهر رمضان الذي يمثل فيه تأمين احتياجات الأسر المصرية أهمية قصوى، وهو ما دفع التحالف لإطلاق مبادرة غير مسبوقة وهى مبادرة "كتف بكتف".

وأضاف: "كتف بكتف" مبادرة غير مسبوقة، لأنها تستهدف الوصول لنحو 4 ملايين أسرة، وسيتم الوصول إليهم من خلال قاعدة بيانات تم تنقيحها وتنقيتها ما بين مؤسسات التحالف بالتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى توفير قاعدة بيانات أعداد الأسر المستهدفة وعدد أفرادها وأماكن وجودها بشكل فعال لكي تصل المساعدات إلى المواطن المستحق بصورة مباشرة أيًا كان مكانه على أرض مصر.

وتابع عضو التحالف، أن المبادرة توفر كمية ضخمة من المواد الغذائية، بنحو 4 ملايين كرتونة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7-3-2023 خلال التعاملات المسائية (تحديث)

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

غدا.. الحكم على 13 متهما في «رشوة جامعة دمنهور»

قبل الحكم عليهم غدا.. ننشر قائمة المتهمين الـ13 في رشوة جامعة دمنهور

وزير السياحة يحث منظمي الرحلات على تشغيل رحلات طيران للمقاصد السياحية

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو على منصة WATCH IT

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين

الجيش الإسرائيلى يقتحم جنين.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ3