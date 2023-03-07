الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كتف في كتف: 6 كيانات من التحالف الوطني تشارك في قطار الخير بجنوب سيناء

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الثلاثاء، انطلاق مبادرة "كتف في كتف" من جنوب سيناء، وذلك استعداداً لشهر رمضان.

وقالت المحافظة، في بيان، إنها شهدت وصول قطار الخير في اصطفاف كبير من متطوعي التحالف والذين استقبلوا 11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تحتوي على 400 طن مواد غذائية و2000 بطانية لأهالي جنوب سيناء.

وأوضح البيان أن المبادرة تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غدائية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية والتي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

شارك في الاصطفاف اليوم بمحافظة جنوب سيناء 6 كيانات من أعضاء التحالف وهم: (مؤسسة حياة كريمة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة ابو العينين الخيرية - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان).

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