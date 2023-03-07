الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غلق وتشميع وسحب عدادات في حملة مكبرة بالعبور (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عدم التهاون مع أي مخالفات والتصدي لها فور رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين.

ووجه رشاد بتشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز ولجنة الإزالات والغلق والسحب بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق. 

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدة قرارات منها تنفيذ غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٢) بلوك (١٦٠٢٢) بالحي الخامس لاستغلال البدروم مخزن أقمشة.

وتابع أنه تم تنفيذ قرار غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (١٣) بلوك (١٦٠٠٦) بالحي الخامس لاستغلال البدروم مخزن أخشاب.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم  (٤٠) بلوك (١٦٠٣٧) بالحي الخامس لاستغلال الدور الأرضي حضانة، إضافة إلى غلق وتشميع وسحب عداد كهرباء بالقطعة رقم (٢٤) بلوك (١٦٠٨٠) بالحي الخامس لاستغلال الدور الثالث تجاري عيادات، لافتًا إلى أن الحملة قامت بتنفيذ قرار غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٢٦) بلوك ١٦٠٨٧ بالحي الخامس لاستغلال البدروم مخزن أطباق فوم.

العبور صدور قرارات غلق تشميع سحب عدادات

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وائل لطفي

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