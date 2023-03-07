الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سامح شكري يستقبل وزير خارجية المغرب في قصر التحرير.. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الأربعاء، أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وسيعقد وزير الخارجية ونظيره الأردني جلسة مباحثات، غدًا الثلاثاء، في قصر التحرير.

ومن المقرر أن يتباحث شكري والصفدي في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل تصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكذلك، تتناول المناقشات أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وزير الخارجية الأردن قصر التحرير أيمن الصفدي فلسطين إسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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