سامح شكري يستقبل وزير خارجية المغرب في قصر التحرير.. غدًا

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الأربعاء، أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وسيعقد وزير الخارجية ونظيره الأردني جلسة مباحثات، غدًا الثلاثاء، في قصر التحرير.

ومن المقرر أن يتباحث شكري والصفدي في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل تصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكذلك، تتناول المناقشات أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.