محافظ الدقهلية: رفع 420 طن قمامة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 420 طن قمامة و60 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه قال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، إنه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية.

شمل العمل شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية آداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول النجار و حي الزعفران و كوبري سندوب، وتم تشغيل المكنسيه بشارع الجيش وسعد زغلول وقناه السويس و الطريق الدائري بمدينه المنصوره وشارع عبد السلام عارف وبالطريق السريع المتجه إلى مركز أجا.

وجرى استكمال ترميم الجزر الوسطي بميدان رمسيس بتركيب بلاطات جديده ودهان أحواض الزرع بشارع الجيش بنطاق شرق المنصوره فيما يخص التشجير والتجميل يجري حاليا قص وتهذيب الحشائش بالجزر الوسطي بشارع الجيش واستكمال قص الأشجار بشارع جيهان واستكمال تجهيز وتقليم الأشجار بالجزر الوسطي بميدان المحطه وري الجزر الوسطي بشاع الجيش وشارع قناه السويس ورفع ناتج تقليم الأشجار.

كما تم لحام السور الحديدي المتهالك بحديقة جزيرة الورد وفيما يخص الإنارة العامة تم مراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة بشارع قناه السويس وشارع بهرند كما تم رفع كفاءة بيارات الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية منها بشارع الجمهوريه امام الجامعه وشارع الجمهوريه ورفع كفاءة معدات وسيارات كسح الأمطار.

جرى الدفع بالمكنسية بشارع الجيش وعبد السلام عارف وبعض من الشوراع الفرعية وشارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة ما بين 5 و10 و20 طن ومكابس و4 لودرات بوكيت و 2لودر كبير و2سيارة كهرباء و6 سيارات نصف طن و2 سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق و3 سيارات مكنسية.