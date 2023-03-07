ضبط سيارة نقل مخلفات طبية خطرة تلقي مخلفاتها على جسر النيل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط سيارة نقل مخلفات طبية خطرة تقوم بإلقاء المخلفات على طريق جسر النيل طريق كفر الطويلة بنطاق مركز طلخا.



وأمر "مختار" بتحرير المحاضر اللازمة وتسليم قائد السيارة لمركز الشرطة لاتخاذ ما يلزم وإحالة الواقعة للنيابة العامة لأعمال شئونها.



وقال "مختار" إنه غير مسموح على الإطلاق بالتصرفات والسلوكيات الجسيمة المضرة بالبيئة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.



جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذي عرضته رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا بشأن نتائج عمل فريق العمل التنفيذي برئاسة مركز ومدينة طلخا والذي تمكن من ضبط سيارة لإحدى شركات القطاع الخاص تعمل في نقل المخلفات الطبية الخطرة من المستشفيات والعيادات وهي تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق بجسر النيل بقرية الطويلة بمركز طلخا حيث تم ضبط السيارة والسائق في الواقعة المذكورة وتم تسليمه إلى نقطة شرطة ديسط نطاق الواقعة.



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