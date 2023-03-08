الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تنفذ ندوات توعوية بالفيوم

ندوات تثقيفية وتوعوية
ندوات تثقيفية وتوعوية لحياة كريمة

بجانب تطوير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » للحجارة والبنية التحتية  وتوصيل الغاز الطبيعي والمياه النظيفة للمنازل اهتمت بتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا داخل القرى النائية ، إلى جانب دعم المرأة المطلقة و كبار السن وذوى الإعاقة بالريف المصري ، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للحديث عن المفاهيم والعادات الخاطئة داخل القرى.

 

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«فاتن عادل»، تبلغ من العمر ٣٢ عامًا، تقطن بقرية قارون بمركز يوسف الصديق التابعة لمحافظة الفيوم، مطلقة منذ أربع سنوات وتركها زوجها مع أطفالها أكبرهم 6 سنوات، ولم ينفق عليهما مما جعلها تعمل لجلب احتياجات أطفالها من الطعام والشراب، لكن نظرات الأهالي داخل القرية كانت تقتلها يوميًا بسبب العادات والمفاهيم الخاطئة حيث أن المرأة المطلقة في الريف المصري تعانى الفقر والتنمر، فالجميع يعتبرها سيئة السمعة.

 

وقالت «فاتن» في حديثها لـ«الدستور» إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » حاولت تغيير تلك النظرة عبر عقد ندوات تثقيفية، ما جعل المواطنين يغيرون مفاهيمهم المغلوطة عن المرأة المطلقة ، إلى جانب مساعدتها بجلسات مع بعض الإخصائيين النفسيين لنزع آثار العنف النفسي التي علقت بروحها بسبب تعامل المجتمع معها، منوهة بأن هذه الجلسات جعلتها تتخطى ما عاشته خلال السنوات الأربع الماضية.

 

قدمت لي معاش دائم للإنفاق على أطفالي   

وذكرت أن «حياة كريمة» مدت لها يد العون من خلال  الحصول على معاش، إلى جانب توفير سكن أمن لها هي وأطفالها وتوفير الطعام بطريقة شهريه ومتابعة حالتها الصحية باستمرار.

 

 تختتم حديثها بتقديم الشكر للقائمين على المبادرة بعدما شاهدت الخير على أيديهم ، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وارتقت بالسكان إلى أعلى مستويات الرقي المعيشي والاجتماعي .

المبادرة حياة كريمه المواطنين ندوات المطلقة المرأة وتوعوية الخاطئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

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