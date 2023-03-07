الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح منفذ «أهلًا رمضان» بإدفو بأسعار مخفضة (صور)

منفذ اهلا رمضان
منفذ اهلا رمضان

شهد مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو افتتاح منفذ "أهلاً رمضان"، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

وأكد إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أن الافتتاح حضره أسامة عبدالرحمن رئيس قطاعات المصانع، بجانب لفيف من قيادات شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية. 

 

وأوضح إبراهيم سليمان أنه بالتنسيق مع شركة السكر تم الاتفاق على افتتاح منفذ آخر بمدينة السباعية، حيث يجرى  دعم وتوفير أكثر من 100 طن من السكر وغيرها من منتجات الشركة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين من السلع الاستهلاكية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلية وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً. 

 

كما أوضح إبراهيم سليمان، أنه جار الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بتكثيف المرور الميدانى يومياً للاطمئنان على عرض وتوفير السلع الاستراتيجية الغذائية بشكل مستمر بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية بالشكل المطلوب استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم وإحكام السيطرة على سلاسل الهايبر والمنافذ ومعارض أهلاً رمضان والأسواق مع الرقابة على الأسعار والحد من الاحتكار. 

 

 

 

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IMG-20230307-WA0058
IMG-20230307-WA0056
IMG-20230307-WA0056
أسوان افتتاح منفذ اهلا رمضان اهلا رمضان السلع الغذائية أسعار مخفضة شركة السكر جودة مناسبة

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