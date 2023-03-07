زعيم الأغلبية بمجلس النواب ومحافظ قنا يشهدان حفل ختام بطولة الصداقة المفتوحة لتنس الطاولة

شهد محافظ قنا أشرف الداودى، يرافقه زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ورئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة خالد الصالحي، فعاليات ختام البطولة التي احتضنها نادي قنا الرياضي .

أشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب بالمستوى المتميز الذي ظهرت عليه البطولة سواءً على مستوى المنافسات أو على صعيد الأمور التنظيمية، بجانب الأداء القوى الذي قدمه جميع المشاركين في لعبة تنس الطاولة، وفوزهم بالعديد من الميداليات طوال أيام البطولة.

وأشار "الشريف" إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية لأبناء مصر في مختلف البطولات الرياضية المحلية والعالمية وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للأبطال في جميع الأعمار والمنافسات، حيث تم تأسيس جامعة رياضية في الساحل الشمالي وجامعة رياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب المدينة الأوليمبية وجامعة رياضية في القاهرة، وقريبًا سيكون لنا نصيب في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن الرياضة لم تعد وسيلة للترفيه أو مجرد وسيلة لقضاء الوقت أو تفريغ الطاقة لدي الشباب، بل إن الرياضة أصبحت وسيلة لإعلاء شأن الأمم ووسيلة للدبلوماسية ووسيلة حتى للحفاظ علي الأمن القومي للبلاد.

ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلى استضافة مصر لمختلف البطولات الدولية في الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية والبارالمبية، وكسب ثقة الاتحادات الدولية في استضافة بطولاتها على مدار العام انطلاقًا من النجاحات التي حققتها الدولة على مستوى استضافة البطولات الدولية والقارية بفضل ما تتميز به من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وخبرات تنظيمية وإدارية.

ومن جانبه قال النائب أحمد عبدالماجد الأحمر رئيس منطقة قنا لتنس الطاولة، إن بطولة الصداقة المفتوحة الأولى لتنس الطاولة شارك فيها ١٢ ناديًا على مستوى الجمهورية يمثلها ٣٥٠ لاعبًا ولاعبة بداية من أعمال ١١ عامًا وشهدت منافسات قوية في إطار روح التنافس الشريف، مؤكدًا أن منطقة قنا لتنس الطاولة ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة علي المنافسة في كل البطولات الخاصة ووضع برنامج جيد لصناعة أبطال قنا لتمثيل مصر في كل المحافل المحلية والدولية.