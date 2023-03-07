الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

حزب المصريين: يوم الشهيد يجسد كل معانى التضحية والوفاء فى سبيل الوطن

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام يجسد الفخر والاعتزاز بشهداء وطننا الغالي، علاوة على أنه يؤكد اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن.

وأضاف "أبوالعطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أننا نستعيد في يوم الشهيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة الباسلة ونحيي أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن، مؤكدًا أن شهداء مصر قدموا دماءهم وأرواحهم من أجل أن تحيا مصر.

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن الرئيس السيسي يقدر جيدًا تضحيات الشهداء وأسرهم الذين لم يتوانوا في تقديم الغالي والنفيس من أرواحهم حتى تبقى مصر قوية عزيزة، مشيرًا إلى أنه لولا تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ما نجحنا في تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن وكذلك القضاء على الإرهاب، موجهًا التحية لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأشار إلى أن سيرة الشهداء ستظل دائمًا وأبدًا حية ونموذجًا يحتذى به في التضحية والعطاء، موضحًا أن إصرار القوات المسلحة على الاحتفال بهذا اليوم من كل عام هو تأكيد بأنها لم ولن تنسى أبناءها.

وأكد أن دماء أبطالنا الشهداء التي ارتوت بها أرض الفيروز ستظل تسقي شجرة الاستقرار فيها، وتنبت ثمرة الحياة الآمنه المطمئنة في كل ربوع الوطن، مؤكدًا أن حرص الرئيس السيسي على تكريم  أسر الشهداء كل عام يبعث برسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائمًا في قلب وعقل الوطن، مشيدًا بتخليد ذكراهم وبطولاتهم والاحتفاء بها.

ووجه رئيس حزب "المصريين" تحية عطرة لدماء أبطالنا شهداء القوات المسلحة المصرية والشرطة، الذين قدموا وما زالوا يقدمون أبطالًا ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والفداء والوفاء، مهنئا الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

المستشار حسين أبو العط حزب المصريين الاحتفال بيوم الشهيد الفخر والاعتزاز الوطن

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