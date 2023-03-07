محافظ أسوان: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة البحث عن غرقى الفلوكة النيلة

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتشكيل غرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لمتابعة الجهود المبذولة حاليًا، والتي تقوم بها الضفادع البشرية التابعة لقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري من أجل انتشال باقي المفقودين الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق أثناء استقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة بإجمالي 7 مواطنين منهم مواطن نجا، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وقدم اللواء أشرف عطية، خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل نعمان عبدالرحمن، والذي تم انتشال جثمانه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بفسيح جناته، ويكون شافعًا لوالديه يوم القيامة.

من جهته، صرّح صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة أنه تم انتشال جثمان الطفل نعمان عبدالرحمن فتحي 3 سنوات بمنطقة العطواني بمركز إدفو، وجارٍ تكثيف الجهود لانتشال 5 مفقودين آخرين.

ولفت إلى أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته للجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية والإنقاذ النهرى بتكثيف أعداد الضفادع البشرية والجهود لإنتشال باقى المفقودين فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف صابر حسين أنه منذ إخطار المحافظ أمس بحادث الغرق للفلوكة وبها مواطنين أمام قرية أبو هور فقد وجه بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودين حيث جاء الحادث نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، وهو ما تسبب فى تعرض الفلوكة النيلية للغرق.

ووجّه محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالًا، وأيضًا ببحيرة ناصر، وميناء السد العالي، بجانب التحذير عبر إدارة المرور بالتنبية على المركبات والسيارات بالحد من الحركة على الطرق السريعة نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية، وخاصة أمام حركة المركبات بريًا والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيليًا، مشددًا على عدم السماح بإعادة تشغيل الملاحة النهرية مرة أخرى، لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أي أضرار.