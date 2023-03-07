الإداري يؤجل دعوى باحثة اتهمت أستاذا بكلية الزراعة بالتحرش

قررت المحكمة الإدارية للتعليم، برئاسة المستشار محمد حلمي البرعي، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الباحثة ا.ع ضد رئيس جامعة القاهرة لجلسة ٤ إبريل المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين تقديم الجامعة صورة رسمية من كافة التحقيقات التي تمت في واقعة التحرش من المشرف دكتور عبد القادر مرسي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالباحثة والصادر بشأنها قرار رئيس الجامعة رقم ١٤٦٥ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٩.

وشددت المحكمة على أن هذا التأجيل أخر أجل لتقديم المستندات المطلوبة من الجامعة.

وكان محمد حامد سالم المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الباحثة أ.ع قد سبق وأن أقام الدعوى رقم ٤٢٩٦ لسنة ٦٩ ق طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة المؤرخ ٨ أكتوبر ٢٠١٩ بشأن شطب رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة بناء على طلب المشرف الدكتور عبد القادر مرسي بكلية الزراعة، وبطلب تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة على ألا يكون من بين أعضاءها المشرف عبد القادر مرسي.