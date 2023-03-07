«حقوق عين شمس» تتعاون مع كلية الحقوق بجامعة كوين ماري البريطانية

وقع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور كولين جرانت، نائب رئيس جامعة كوين ماري، اتفاقية تعاون بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس وكلية القانون في جامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد تواصل مستمر منذ أكثر من عام بين فريقى عمل الكليتين المختص بالاتفاقيات الدولية.

وتعد كلية الحقوق بجامعة كوين مارى من أفضل كليات الحقوق ببريطانيا.

نوه الدكتور محمود الميتني في كلمته على أهمية هذه الاتفاقية التي تسمح ببدء العمل مع جامعة كوين ماري بهدف الوصول لمنح درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في مرحلتي الليسانس والدكتوراة، وهو الطرح الذي رحب به ممثلوا جامعة كوين ماري.

أما الدكتور محمد صافي عميد الكلية، فقد أشار إلى أن الطرفين سيبدآن على الفور بموجب اتفاق التعاون في التنظيم المشترك للمؤتمرات العلمية، بدءا من مؤتمر كلية الحقوق القادم في نوفمبر 2023، وكذلك على تفعيل التعاون فيما يتعلق بتبادل الباحثين والأساتذة، وهو ما سيسمح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقضاء فترات بحثية في جامعة كوين ماري العريقة، فضلا عن إمكانية البدء في التدريس المشترك بين الكليتين في بعض المقررات فور اعتماد لائحة الشعبة الإنجليزية وفق الساعات المعتمدة.