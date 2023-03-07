الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط راكب بـ600 «كبسولة ترامادول» أخفاها داخل أحذيته بمطار القاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، راكبا مصريا بحوزته كمية من شرائط دوائية لعقار الترامادول المخدر مخبأة داخل الأحذية بحقائبه، وراكب مصري آخر بحوزته شيش إلكترونية بداخلها زيت مخدر وبعض الأقراص المدرجة. 

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لاجوس، استوقف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيشها يدويا ضبطت شرائط لعقار الترامادول بها ٥٦٠ كبسولة تركيز ١٠٠ ملجم، و٤٤ كبسولة أخرى تركيزات متنوعة بإجمالي ٦٠٤ كبسولات مخبأة داخل الأحذية بحقائب الراكب وسط الملابس. 

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، ضبط راكب مصري بحوزته ٨ شيش إلكترونية بداخلها زيت THC المخدر و٩٧ قرصا لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات.

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مطار القاهرة الدولي الترامادول المخدر الأقراص المدرجة مخدر زيت مخدر الخطوط المصرية

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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