الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شعبة الذهب» ومصلحة الدمغة تبحثان آليات تطوير مصانع المجوهرات

مصانع المجوهرات
مصانع المجوهرات

دعت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة لاجتماع لجنة إدارة مشروع تنمية الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة للمجوهرات (ورشتي)، الخميس المقبل، بمقر مصلحة الدمغة و الموازين بالجمالية لمناقشة مشكلات الورش الصغيرة و ايجاد حلول لها والوقوف علي سبل دعم وتطوير تلك الورش، وذلك بحضور اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين وهاني ميلاد جيد رئيس الشعبة.

و(ورشتي) هو مشروع مشترك بين وزارات التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين والتجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الغرف التجارية ممثلا في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات لتطوير الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة للذهب والمجوهرات من خلال تقديم قروض ميسرة وتقديم سبل الدعم الفني والتقني للنهوض بإنتاجية تلك المنشآت.

أحمد سليمان التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين الدعم الفني

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