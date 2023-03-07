الموافقة على إنشاء لجنة امتحان للثانوية بمدرسة عمر بن الخطاب في النجيلة

قدم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، الشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد الموافقة على إنشاء لجنة سير امتحان الشهادة الثانوية بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بإدارة النجيلة، بدلا من لجنة النجيلة القبلية لعدم صلاحيتها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن موافقة الوزير تأتي دعما لأبنائنا طلاب النجيلة بأداء امتحانات الشهادة الثانوية وتخفيفا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير الجهد والوقت والنفقات بدلا من أداء الامتحان في لجان امتحانية تبعد عن المدينة بمسافة طويلة مما يسبب للطلاب إرهاقا وتكلفة مادية ومعنوية وحالة من عدم التركيز.

وأوضح "شحاته"، أن ذلك يأتي كذلك وفق توجيهات محددة ومتواصلة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة مراعاة مصلحة الطلاب وتوفير كافة الأجواء التربوية المناسبة لهم لتحقيق التفوق العلمي.