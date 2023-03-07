محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بالمدن

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود اللجان المشكلة لاستلام وتوزيع شتلات الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، وذلك برئاسة نائب رئيس كل مدينة من مدن ومراكز المحافظة الثمانية وتوزيعها على المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى، مع اختيار الأماكن الصالحة لنوعية الأشجار سواء المثمرة أو الزينة، من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

واستقبلت مدن ومراكز المحافظة قوافل الأشجار، وبدأت في أعمال زراعتها وتوزيعها على الجهات مع التأكيد على استمرار متابعة الأشجار والحفاظ عليها من ري وتسميد بعد عملية الزراعة.

جدير بالذكر أن قافلة مبادرة الرئيس 100 مليون شجرة وصلت محافظة مطروح أوائل الأسبوع الماضي بعدد 80 ألف شجرة كمرحلة أولى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

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