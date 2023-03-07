الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير ليتوانيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أرتوراس جايليوناس، سفير دولة ليتوانيا لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

تأتي تلك الزيارة في إطار التعاون والتبادل التجاري بين مصر وليتوانيا، وتبادل البرامج التدريبية والخبرات بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية.

واستهل بشارة الاجتماع بالترحيب بسفير دولة ليتوانيا والوفد المرافق له، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بواحدة من أجمل مدن مصر وهي مدينة الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، استعرض بشارة الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي والمحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية التي تشتهر بها المحافظة، منها المانجو والبرتقال والفراولة والسمسم والفول السوداني، مشيرًا لحرص المحافظة على تقديم ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع لتوفير أكبر عدد من فرص التشغيل لشباب المحافظة.

وأضاف أن الإسماعيلية تنظم العديد من المهرجانات الثقافية، مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومؤخرًا مهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي يعبر عن أهمية محصول المانجو للمحافظة، خاصة وأن مواطني الإسماعيلية محبين للاحتفالات والمهرجانات.

ومن جهته، وجه سفير ليتوانيا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، معبرًا عن إحساسه بالفخر بوجوده على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنيًا مزيدًا من التعاون والتبادل التجاري مع محافظة الإسماعيلية، مضيفًا، أن مثل هذه الزيارات تعد بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر و ليتوانيا؛ للبحث عن الخبرات، والمشروعات والفرص الاستثمارية من خلال الغرف التجارية، متمنيًا التقدم والازدهار لمحافظة الإسماعيلية.

وفي ختام كلمته، تمنى محافظ الإسماعيلية المزيد من التعاون والتبادل التجاري بين مصر وليتوانيا، وأن تنتهي الحرب في أوروبا، و أن ينعم البشر جميعًا بالسلام في كافة أنحاء العالم.

وقدم محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لسفير دولة ليتوانيا بالقاهرة؛ ترحيبًا به على أرض محافظة الإسماعيلية.

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