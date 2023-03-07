الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز بني سويف يشن حملة لضبط سرقات وصلات المياه وإزالة الإشغالات

جريدة الدستور

وجه المهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إدارة التنمية والإشغالات، بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، وإدارة الأمن والمشرف العام على الأحياء بالجهاز بشن حملة لضبط المخالفين بالمدينة ممكن يقومون بسرقة مياه الشرب.

وأفاد «عصام» بأن الحملة تمت بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على إزالة جميع المخالفات وضبط المخالفين بالمدن الجديدة.

ما أسفرت عنه الحملة

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 حالات لقطع الأراضي التي تحمل أرقام 27، 32، 203 بالحي السكني الثالث بالمدينة، يستخدمون المياه خلسة، حيث تم قطع المياه عنهم، وتم عمل المحاضر القانونية ضدهم.

وأعلن «عصام» أن الحملة ستتبعها حملات مكثفة بشكل شبه يومي لضبط المخالفين احترامًا للقانون، وحفاظًا على المالي العام للدولة، فيما أكد على الحزم في تطبيق القانون على الجميع على كافة المخالفات حيث تم رفع 8 حالات رفع إشغالات طريق أمام المحلات بمنطقة مركز المدينة.

وتابع أنه تم عمل المحاضر الرسمية والتحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير. 

حملات سرق وصلات بني السويف الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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