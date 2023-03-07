برلمانية تطالب بتكثيف تدريبات فرق الصحة النفسية بالمستشفيات الحكومية

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع الدوري بقيادات الوزارة، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بشأن دراسة استحداث عيادات نفسية بأقسام الطوارئ في المستشفيات وتكثيف التدريبات للفرق الطبية بتخصص الصحة النفسية.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية هذا التوجيه في توفير أماكن متعددة للتعامل مع الأمراض النفسية، لاسيما في ظل حالة الإحجام عن طلب العلاج في هذا التخصص.

وأوضحت نجاتي، أن المرض النفسي شأنه شأن أي مرض عضوي، قائلة: "التعامل معه بشكل علمي يمكن في العلاج منه، إلا أننا نواجه في مصر إشكالية بسبب ما يعتبره البعض بأنه "وصمة".

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف مؤخرا، إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الجهود والتوعية من مخاطره، وكذلك التوجيه بأماكن تلقي العلاج، والتركيز على أن تلقي العلاج اللازم يمنع أي مضاعفات مستقبلا.

ودعت النائبة إلى ضرورة التوسع في وجود عيادات داخل المستشفيات للعلاج النفسي، وتأهيل العاملين في هذا التخصص على أعلى مستوى من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وأكدت عضو لجنة تعليم النواب أن كافة مؤسسات الدولة يقع عليها دور في التعريف بأهمية التعامل مع المرض النفسي وسبل مواجهته، لاسيما ما يتعلق بالتوعية والتوجيه بأهمية تلقي العلاج بعيدا عن الأفكار السلبية التي تنظر لهذا النوع من الأمراض وكأنه "وصمة" ويتم إنكاره.