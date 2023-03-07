طلق أخته.. المؤبد لمتهم قتل «نسيبه» بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة مواطن بالسجن المؤبد لقيامه بقتل شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات عائلية بمركز ساحل سليم في القضية رقم 7349 لسنة 2020 جنايات ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة، والمستشارين وليد محمد شحاتة ومصطفى محمد الجاحر نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد عليان، وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود الواقعة إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم إخطارًا من الأهالي بعزبة نزلة عمر الأخضر بوجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره على الطريق، بالانتقال والإسعاف وقوة من مباحث المركز تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

وكشفت تحريات المباحث أن الجثة لشاب يدعى “خليفة. س” كان عائدا من الزراعات الخاصة به برفقة شقيقه، وقام المتهم "علي. ط " باعتراض طريقهما وإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه الأول ما أدى إلى وفاته.

وأقر شقيق المجني عليه أمام النيابة العامة بالواقعة، ووجه الاتهامات للمتهم وأشار إلى وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليهم لقيام المجني عليه بطلاق شقيقة المتهم.