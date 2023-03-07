الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلق أخته.. المؤبد لمتهم قتل «نسيبه» بأسيوط

حبس
حبس

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة مواطن بالسجن المؤبد لقيامه بقتل شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات عائلية بمركز ساحل سليم في القضية رقم 7349 لسنة 2020 جنايات ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة، والمستشارين وليد محمد شحاتة ومصطفى محمد الجاحر نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد عليان، وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود الواقعة إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم إخطارًا من الأهالي بعزبة نزلة عمر الأخضر بوجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره على الطريق، بالانتقال والإسعاف وقوة من مباحث المركز تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

وكشفت تحريات المباحث أن الجثة لشاب يدعى “خليفة. س” كان عائدا من الزراعات الخاصة به برفقة شقيقه،  وقام المتهم "علي. ط " باعتراض طريقهما وإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه الأول ما أدى إلى وفاته.

وأقر شقيق المجني عليه أمام النيابة العامة بالواقعة، ووجه الاتهامات للمتهم وأشار إلى وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليهم لقيام المجني عليه بطلاق شقيقة المتهم.

الدائرة الثانية عشر محكمة جنايات أسيوط السجن المؤبد قتل شاب خلافات عائلية ساحل سليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

تجديد حبس متهمى منصة «هوج بول» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

غيبوبة سكر.. وفاة طبيب بمستشفى السنطة أثناء أداء مهام عمله

كيف انتصر «النبراوي» على «الديب» في الجمعية العمومية للمهندسين؟.. القصة كاملة

شهادة محافظ «الفيدرالي الأمريكي» أمام الكونجرس ترسم ملامح أسعار الذهب

ترميم 20 شارع بنطاق 3 أحياء بالإسكندرية خلال أسبوع

ضبط 3400 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: عدوان إسرائيلى أخرج مطار حلب الدولى من الخدمة

محكمة إسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف اقتحامات قوات الاحتلال للحرم