أبرزهم الإسكندر الأكبر وحتشبسوت.. 9 ملوك غيروا تاريخ العالم

سلّطت مجلة «إنشنت أورجنيز» الأيرلندية، الضوء على ٩ ملوك غيروا التاريخ، وضمت القائمة عددًا من القادة والملوك المصريين.

وقالت المجلة إن سجلات التاريخ تمتلئ بحكايات القادة العظماء الذين تركوا بصماتهم على العالم، وشكلوا مسار الأحداث البشرية من خلال أفعالهم وقراراتهم ورؤيتهم، من الذين بنوا إمبراطوريات شاسعة إلى رجال الدولة الذين جلبوا السلام والاستقرار إلى دولهم.

الإسكندر الاكبر

على رأس القائمة كان الإسكندر الأكبر الذي ولد عام 356 قبل الميلاد، لفيليب الثاني ملك مقدونيا، وأوليبمياس، أميرة إبيروس، وعندما كان الإسكندر يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، اغتيل والده، وتركه لتولي العرش، وسرعان ما اكتسب تعاون الممالك اليونانية الأخرى، ثم انطلق سريعًا لغزو عدو اليونان القديم بلاد فارس.

وبحسب المجلة الايرلندية، على مدى السنوات العشر التالية سار الإسكندر بجيوشه عبر البحر الأبيض المتوسط وإلى آسيا وغزا الكثير من العالم المعروف، وهزم الفرس في النهاية واستولى على عاصمتهم برسيبوليس، ثم شرع في تحقيق حلمه لإمبراطورية عالمية امتدت من الشرق إلى الغرب، ولم يدرك هذا الحلم وتوفي عن عمر يناهز 33 عامًا من مرض غامض.

الملكة كليوباترا فرعون مصر الأخير

وأكدت المجلة الأيرلندية أن الملكة كليوباترا السابعة، آخر حكام مصر في عهد الفراعنة، التي حكمت في الفترة من 51 قبل الميلاد حتى وفاتها في 30 قبل الميلاد، تظل واحدة من أشهر القادة القدامى في التاريخ، وتميز عهدها بسياستها الخارجية الطموحة التي دارت حول تحالف استراتيجي مع يوليوس قيصر الروماني، والتقى الاثنان في عام 48 قبل الميلاد.

وبينما اشتهرت كليوباترا بذكائها وفطنتها السياسية، وكان تحالفها مع مارك أنتوني بمثابة هلاك إمبراطوريتها، حيث هزم أوكتافيان مارك أنتوني عام 30 قبل الميلاد، ثم انتحر أنطوني وكليوباترا مما أدى إلى استيلاء أغسطس على مصر وجعلها مقاطعة في روما.

الملكة حتشبسوت

وقالت المجلة، إن حتشبسوت كانت ثاني امرأة تحكم مثل فرعون مصر القديمة، وكانت أيضا الأكثر أهمية، وحتشبسوت زوجة وابنة وأخت ملك، وكانت تعتقد أنه عندما مات شقيقها كانت ستحظى بفرصة للعرش لكنها لم تحقق ذلك إلا باستخدام دهاءها السياسي الهائل.

ونفذت العديد من مشاريع البناء، حيث أعادت ربط طرق التجارة القديمة التي كانت قد تعطلت قبل حكمها وأرسلت حملات عسكرية إلى الدول المجاورة.

وشهدت القائمة أيضًا الامبراطور يوليوس قيصر، والقيصر أغسطس، أول إمبراطور روماني، والامبراطور تشين شي هوانج - أول رجل يوحد الصين، والامبراطور أشوكا العظيم، مروج الهند للسلام والتسامح، وجنكيز خان مؤسس الإمبراطورية المغولية.