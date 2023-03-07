انسيابية وسيولة مرورية على معظم طرق وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الحركة المرورية اليوم الثلاثاء، على معظم طرق وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية في حركة السيارات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين.

وظهرت حالة انسيابية في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية على بعض المناطق بالمحافظة، ومنها ميدان التحرير ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، وسط حالة من الانسيابية والسهولة في سير السيارات والحركة المرورية.

كما انتظمت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وظهر انسيابًا في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المُؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.