نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض المشغولات اليدوية بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة

افتتح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، المعرض الفني للمشغولات اليدوية واللوحات الفنية الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة بالتعاون مع أسرة "(طلاب من أجل مصر"، بحضور الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وعقب افتتاح المعرض أشاد الدكتور محمد فكري خضر بجهود كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ودعم الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، لجميع الأنشطة الطلابية والتي من شأنها أن تنمي مهارات طالبات الكلية، وتعكس الاهتمام بدعم الصناعات اليدوية، والتوجه نحو ريادة الأعمال كهدف من أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030م.

في سياق آخر وفي إطار رسالة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية إلى محافظة الوادي الجديد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، أن قافلة جامعة الأزهر الطبية تسير في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على توفير خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن القافلة الطبية تضم جميع التخصصات الطبية من: (باطنة - جهاز هضمي - عصبية - أطفال - نساء و توليد - جراحة عامة - مسالك - رمد - عظام - أنف وأذن - وجلدية) مشيرًا إلى أن القافلة تقدم خدماتها بالمجان، والتي تشمل توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك بالمجان، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أماكن الكشف في مستشفى الخارجة التخصصي، إضافة إلى مستشفى باريس المركزي وفق المواعيد التي أعلنتها محافظة الوادي الجديد.