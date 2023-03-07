«دراسات المرأة» بمكتبة الإسكندرية ينظم ندوة «امرأة من الإمارات.. رحلة علم ومعرفة»

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي ندوة بعنوان "امرأة من الإمارات: رحلة علم ومعرفة" وذلك يوم الخميس 9 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتلقي الندوة الدكتورة رفيعة غباش، رئيس الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا ومدير متحف الإمارات للمرأة، ويديرها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وتتناول الدكتورة رفيعة غباش من خلال الندوة سيرتها الذاتية العملية والعلمية والتي توجت بالعديد من الإنجازات التي وضعتها في مصاف الرائدات ونالت على إثرها شهرة عالمية واسعة، أيضا تأتى على ذكر الصعاب التي واجهتها كامرأة عربية تعمل بحقل العلوم والتكنولوجيا، والتي تدلل من خلالها على موقع المرأة في العالم العربي على خريطة العلم والمعرفة.

ويستضيف برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية المقر الدائم للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة رفيعة غباش؛ مدير متحف المرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتى هذه المحاضرة ضمن عدد من الفعاليات المشتركة التي يسعى برنامج دراسات المرأة من خلالها إلى دعم وتمكين النساء الفاعلات في مجال العلوم وإبراز ونشر الوعي بدورهن الرائد في المجتمع، إلى جانب فتح قنوات من التواصل والتفاعل بين النساء المهتمات بالمجالات والحقول العلمية المختلفة.