الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد

الطقس
الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء، يشهد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية  تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين  .
 

درجات الحرارة


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس شبورة درجات الحرارة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-3-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 7 مارس خلال التعاملات الصباحية

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 7-3-2023

تشغيل عيادتي رسم المخ وتشخيص وعلاج الصرع بمستشفى جمال حماده بالإسكندرية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023

الأهلي يتحدي المقاولون العرب في السلام للحفاظ على قمة الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش