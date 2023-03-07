الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موعد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2022

النيابة العامة
النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن موعد تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2022، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، خلال الفترة من 11 وحتى 21 مارس، لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

وانتهت النيابة العامة، الخميس الموافق 2 مارس، من تلقى طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث"، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022. 

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارًا من يوم 4 مارس وحتى 9 مارس الجاري، فيما تم تحديد الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترط الإعلان أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عامًا وفقًا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة، ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى آخر يوم لتقديم الملفات ‏https://ppo.gov.eg.

وعن البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب على الموقع الإلكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف خمس نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

21 مارس أعضاء النيابة الدرجه الرابعة الإعلان الشريعة والقانون القضاء العالي

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موعد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2022

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