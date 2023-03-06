نائب شعبة الألعاب بالغرف التجارية: بدء الإقبال على فوانيس رمضان بالأسواق

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة بتقليل الاستيراد من الألعاب عن طريق التصنيع المحلي خلال السنوات الأخيرة.

أضاف صفا، لـ"الدستور"، أن هناك إقبال على شراء الفوانيس المصرية مستمرة حتى بداية شهر رمضان، موضحًا أن الفانوس المصري يبدأ من 10 جنيهات وحتى 3000 جنيه ويختلف حسب الخامة والنوع.

شدد على أن أسعار الفوانيس البلاستيك تبدأ من 10 جنيهات وحتى 65 جنيهًا، فيما تترواح المعدن من 45 جنيهًا وحتى 2000 جنيه، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة ارتفاعًا في مبيعات الفوانيس المصرية.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال بالغرفة التجارية أنه تم الاستغناء عن نسبة كبيرة مستوردة من الفوانيس خلال الفترة الماضية.