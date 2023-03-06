«تنسيقية الشباب» تنظم ندوة لبحث التعاون مع هيئة تنمية الصعيد

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة مع هيئة تنمية الصعيد بحضور وفد من الهيئة وعدد من أعضاء التنسيقية.

وقال النائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ بني سويف، إنه سيتم بحث إمكانية عقد ندوات، والدور التي تحتاجه الهيئة من التنسيقية عن طريق نوابها بغرفتي البرلمان مجلسي النواب والشيوخ، وإقامة ورش عمل بشأن التعديلات التشريعية التي تطلبها الهيئة لتيسير إجراءات عملها.

ومن جانبه، قال اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن محافظات صعيد مصر تشكل 60% من إجمالي مساحة مصر، موضحاً أن الصعيد لم يأخذ حقه خلال العهود السابقة.

وأضاف أن صعيد مصر يشكل دافع كبير للتنمية، كما أن هناك إرادة قوية لدى أهالي الصعيد، موضحاً أن بعض التحديات التي تواجه الصعيد وأهمها هجرة أبناء محافظات الصعيد، فهناك بعض القرى تهجرت بالكامل.

واستطرد: "الصعيد مستقبل واعد وهناك مميزات تنافسية، وتم تنفيذ والعمل على 27 مشروع من خلال الهيئة، وهناك العديد من المشروعات تقوم بها الهيئة مثل تطوير مزرعة دواجن بالفيوم والمنيا وتطوير زراعة القصب بأسوان، وزراعة نبات الجوجوبا، وتطوير مصنع العسل بالمنيا، وإقامة 7 كيانات تنموية متكاملة بها زراعة وصناعة وفرص عمل وسكن لتحقيق التنمية المستدامة، والهدف من هذه المشروعات تحقيق أهداف استراتيجية وسد الفجوات في الصعيد ومنع الهجرة وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد القومي".

وشارك من هيئة تنمية الصعيد، اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة، واللواء حسام النمر، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، ومازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للاتصال المؤسسي.

وحضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من “بلال حبش عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة غادة، والنائب عماد خليل، والنائبة إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، والنائب أحمد قناوي، والنائب أحمد فوزي، أعضاء مجلس الشيوخ”.

ومن أعضاء التنسيقية كلا من “أسامة الرفاعي، وأحمد الحمامصي، ومحمد سالم، وعمرو عبد العظيم، وغادة عفت، وأحمد منوفي، ومحمد حمزة الدوي، وعلى هلال”.