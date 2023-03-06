الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل اكتشاف تمثال «أبو الهول» داخل حوض لتخزين المياه بدندرة

التمثال المكتشف
التمثال المكتشف

كشف الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق ورئيس البعثة الأثرية لجامعة عين شمس في دندرة، تفاصيل اكتشاف تمثال أبو الهول داخل حوض لتخزين المياه بدندرة.

وقال الدماطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إن البعثة المصرية بجامعة عين شمس، كانت تبحث في منطقة معبد دندرة، وفي الجزء الغربي كشفت حوض مائي لتخزين المياه، وخلال تنظيمه وجدوا تمثال لـ "أبو الهول"، بالحجر الجيري ومنقوش عليه رسمة رقيقة مع بقايا ألوان، ولكن الرجل الأمامية مكسورة.

 

التمثال المكتشف قرب معبد دندرة أحد التماثيل الطقسية لأبوالهول

 

ولفت إلى أن التمثال المكتشف في دندرة، أحد التماثيل الطقسية لأبوالهول وهي تماثيل معروفة في العصرين البطلمي والروماني، وكان مفترض أن يمسك التمثال إناءً يحتوي على عطور كطقس للأرباب، مؤكدًا أن التمثال قطعة فنية متميزة من العصر الروماني.

وأوضح أن الكشف حدث أمس في الساعة العاشرة صباحا، وجرى اليوم استكمال الحفر في نفس الموقع، والكشف عن قاعدة التمثال، المتمثلة في 4 كتل حجرية، وبعد رفعها تبين أن واحدة منهم عبارة عن لوحة ملكية من العصر الروماني وحالتها ممتازة، يعلوها من أعلى قرص الشمس المجنح، والرموز المكتوبة فيه 3 أسطر باللغة الهيروغليفية وأخرى بالديموطيقية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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