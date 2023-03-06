الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مشروع الدلتا الجديدة

هاني سويلم
هاني سويلم

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه مشروع الدلتا الجديدة، والتي توفر 2.5 مليون فدان باحتياج كميات مياه تصل لـ7.5 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن هذا العام تنتشر مساحات كبيرة من القمح في ربوع الدولة كافة.

نعمل على خلق مليوني فرصة عمل جديدة 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “نعمل على خلق مليوني فرصة عمل جديدة بالمشروعات الزراعية الجديدة، أي نحو 10 ملايين مواطن، علاوة على تخفيف الضغط السكاني عن الدلتا القديمة، ومهما توسعنا في الأراضي الزراعية ليس لدينا أي مشكلات تتعلق بالمياه”. 

وتابع: “مصر تحاول تحافظ على كل قطرة مياه، ونحاول معالجة المياه وتوجيهها في العمليات الزراعية بطريقة آمنة، ولا يوجد لدينا ما يسمى بـ إهدار المياه”. 

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