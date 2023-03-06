الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو لجنة العفو الرئاسى: الإفراج عن 30 محبوسًا وغير مختصين بالقضايا الجنائية

طارق الخولي
طارق الخولي

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إنه يتم النظر مع الجهات المعنية للإفراج عن 30 من المحبوسين على ذمة القضايا، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

العفو الرئاسي 

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اللجنة تعمل بدقة شديدة في العفو الرئاسي حتى يعلم الجميع أنه لن يتم الإفراج عن شخص يمثل خطورة على حياة ومصالح المواطنين.

وأضاف أن لجنة العفو الرئاسي تتلقى الدعم من الرئيس السيسي للإفراج عن المحبوسين والعمل على دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

قضايا الرأي والتعبير 

أشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي غير مختصة بأنواع معينة من القضايا مثل قضايا المخدرات والجرائم المختلفة، معبرًا:"نحن مختصون بالقصايا المتعلقة بالرأي والتعبير وليس القضايا الجنائية".

طارق الخولي العفو الرئاسي الإفراج عن 30 مواطن مساء دى ام سى برنامج مساء دي ام سي

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