الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة مطروح تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد العوام (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية أوقاف محافظة مطروح، اليوم الإثنين، احتفالية ليلة النصف من شعبان.

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حضر فعاليات الاحتفال كل من اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات ورؤساء القطاعات ومشايخ الأوقاف والأزهر وعدد من أهالي  مطروح.

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وانطلقت الاحتفالية بعد صلاة العشاء من مسجد العوام بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

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وفي كلمته، أوضح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، نفحات وعظمة المناسبات الدينية التى نعيشها هذه الأيام بذكرياتها الغالية التى كُرم فيها الرسول صلي الله عليه وسلم خاتم المرسلين ولأمته فنرى مدى الارتباط بين المسجد الحرام والأقصي في ذكرى الاسراء والمعراج من عقيدة وايمان وزمن واجر ومثوبة، لننتقل إلى ليلة النصف من شعبان المباركة بما فيها من تجليات، بعدما كان توجه المسلمين منذ بداية الدعوة لقبلة المسجد الأقصى لمدة  17 شهرا و3 أيام. 

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وأضاف أن ذلك تأكيدًا على توحيد الخالق الذى أنزل الأديان السماوية وامتداد لرسالات السماء، لكن الرسول أحب أن يكون اتجاه البيت الحرام أول بيت وضع للناس، وكان دعاء سيدنا ابراهيم بان يرسل نبي منهم فكانت استجابة الدعوة النبى يستحى أن يطلب لكن الله يرى تقلب وجهه الى السماء بالرجاء والتمنى وأضيفت قد للتوكيد لما لمنزلة نبينا، وتكريما لأمة سيدنا محمد رسول الله، فلنولينك قبلة ترضاها، فالله هو من أمره بالتوجه للمسجد الأقصى ثم الحرام خضوعًا لأمر الله، وجاء الأمر في الركعة الثانية لصلاة الظهر ليتوجه في الثالثة للمسجد الحرام، استسلاما لأمر الله. 

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الأوقاف والأزهر المناسبات الدينية النصف من شعبان ذكرى الإسراء والمعراج محافظة مطروح وكيل وزارة الأوقاف

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الجشع سيدمر العالم

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