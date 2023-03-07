«العشيرة المحمدية» تحيى احتفالات ليلة النصف من شعبان بحضور أتباعها ومريديها

احتفلت الطريقة المحمدية الشاذلية، بذكرى ليلة النصف من شعبان، وذلك بعد صلاة المغرب فى مسجد العشيرة بالدراسة، بحضور عدد كبير من مريدى وأتباع الطريقة، الذين جاءوا من كل صوب وحدب للمشاركة فى الفعاليات التى تنظمها الطريقة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

من جانبه، كان قد أعلن الشيخ ذكي جمال محمد ذكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، أن العشيرة المحمدية تحتفل اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد العشيرة بالدراسة بليلة النصف من شعبان، حيث يجتمع كبار العلماء من الأزهر والأوقاف و العشيرة بمريدين الطريقة من كافة المحافظات و برنامج الاحتفال متنوع بين قراءة القرآن ومجلس علم و الدعاء الجماعي الشهير بدعاء ليلة النصف.