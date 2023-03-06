مؤرخ فرنسي لـ«الدستور»: الإخوان لديهم نفس أيديلوجية القاعدة وداعش

قال المؤرخ الفرنسي رولان لومباردي، رئيس تحرير موقع "لوديالوج" إن موافقة باراجواي على تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية مبادرة جيدة وهذا يثبت أن بعض البلدان لا تملك نفس الملائكية المباركة والانتحارية التي لدى الغربيين بشأن الجماعة وهى منظمة سياسية دينية راديكالية، للأسف لا يزال يقدمها بعض "الخبراء" الغربيين بدافع السذاجة أو الأيديولوجية مشيرا إلى أنها دولة في أمريكا اللاتينية وبالتالي بعيدة جدًا عن العالم العربي التي تتخذ هذا القرار بإدراج هذه الأخوة في قائمة منظماتها الإرهابية تظهر أيضًا خطورة الإخوان العالمية والمترامية الأطراف.

أضافت لومباردي، لـ"الدستور":"يوجد ديانات عديدة في جزر القمر، لكن دين الإسلام السني هو المسيطر وأن المذهب الشافعي بالتحديد هو الديانة الرسمية ويمثل 98٪ من سكان جزر القمر، لقد أدركت سلطات جزر القمر أخيرًا أن التطرف الذي كان ينمو على أراضيها يرجع أساسًا إلى الدخول الفعال لجماعة الإخوان المسلمين وتقويضها".

وأكد أنه لأمر جيد أن تتخذ بعض الدول، خارج العالم العربي والإسلامي، هذا النوع من القرارات تجاه هذه المنظمة التي في رأيي أخطر من الجماعات الإرهابية الإسلامية، مشيرًا إلى أن قيام دول مثل روسيا أو الصين أو دول أخرى حول العالم بحظر هذه المنظمة أمر جيد لأنه أثناء تجريم الدول التي تدعمها، فإنه يمنعها من العمل على أراضيها وبالتالي يجعلها غير فعالة في تهميشها وحرمانها من أتباع جدد.

الاخوان يشنون حربا ضد العالم الإسلامي

أضاف "بدون المال لم يعد بإمكان الإخوان الاستمرار في هذه الحرب الأيديولوجية التي يشنونها ضد الغرب، لكن ضد العالم الإسلامي لذلك يجب ضرب الجهة التي تمول الجماعة واستهداف بنك التقوى والحسابات المصرفية المجهزة جيدًا لقادة الإخوان في الملاذات الضريبية".

وأكد لومباردي ان الدول العربية بقيادة مصر والسعودية والامارات حاربوا الجماعة، وقادة هذه الدول الثلاثة يعرفون جيدًا أنك تحارب فكرة أو أيديولوجية بفكرة أخرى فقط هذا هو السبب في أن معركتهم ضد الإسلام الراديكالي غير المسبوقة في المنطقة، متعددة الأوجه ومتعددة الاتجاهات، وهذه القيادات وتحديدا الرئيس السيسي كما أوضحت في كتابي "السيسي بونابرت المصري" يقومون اولا بتحسين الظروف الاجتماعية ، ومحاربة الفساد المستشري وتحديث اقتصاداتهم ، ثم من خلال الترويج لنوع من القومية العربية الجديدة وإصلاحات عميقة في أنظمتهم التعليمية وتعاليمهم الدينية ، فضلاً عن رغبة حقيقية لإحداث ثورة في العقليات .

وأضاف في 2019 خلال التظاهرات الجديدة والمتعددة في المنطقة ، فشل الاخوان في فرض أنفسهم. في السودان ، أطاحت أعمال الشغب بعمر البشير. في الجزائر ، رفض شباب الحراك الجزائريين بشدة من مواكبهم السلفيين والجماعات المقربة من الإخوان ... خلال هذه الفترة حتى ملالي إيران لم ينجحوا في وضع أحد بيادقهم في بغداد خلال الانتخابات التي نظمت في في أعقاب الاضطرابات العراقية".

وأكد لومباردي أن أيديولوجية داعش والقاعدة لم تمت ، ولا يزال بإمكانها ضرب الدول الضعيفة ، كما رأينا ، مثل إفريقيا أو أوروبا. أما الإخوان الذين لا يزالون محميون ، فهم يعتبرون منظمة إرهابية من قبل العديد من دول المنطقة - مصر، الإمارات ، السعودية ، سوريا ، البحرين، وفي يوليو 2020 ، حتى في الأردن ، أصدرت محكمة النقض ، وهي أعلى سلطة قضائية ، حكماً بحل جماعة الإخوان في البلاد و في المغرب ، بعد عشر سنوات من وصول حزب العدالة والتنمية (PJD) إلى السلطة - الحزب "الإسلامي" الوحيد المرخص له - عانى الإخوان المغربيون من اهتراء السلطة ثم مروا بسلسلة من الأزمات الداخلية والانتخابات المريرة وأخيرًا ، في تونس ، نجح قيس سعيد والمجتمع المدني بشكل منهجي وأخيراً في إزاحة راشد الغنوشي وحزبه الإسلامي النهضة من السلطة والبرلمان.

أضاف: مع ذلك، حتى لو كانوا مهمشين وضعفاء للغاية ، يجب قبل كل شيء عدم الاستهانة بهم لأنهم ما زالوا متربصين ويستثمرون الشبكات الاجتماعية ، وينتظرون وقتهم وجولة جديدة من الاضطرابات العربية التي يمكن أن تعود للظهور بسبب السياق الحالي للأزمة الاقتصادية العالمية".

الاخوان لديهم نفس أيدلوجية القاعدة وداعش

وشدد لومباردي على أن الإخوان لديهم نفس المصفوفة الأيديولوجية مثل القاعدة وداعش! يجب أن نتذكر دائمًا أن معظم المسؤولين التنفيذيين في القاعدة بدأوا انخراطهم السياسي داخل الإخوان! لذلك فإن الأساليب (العنيفة للجهاديين والسلفيين "المسالمين" والتقية للإخوان) هي التي تختلف في إقامة شريعة مطلقة وفي النهاية ثيوقراطية إسلامية أو حتى خلافة جديدة!

وتابع "من هذا المنطلق الإخوان بالتأكيد أكثر خطورة من الإرهابيين لأنهم يسعون ، من خلال استخدام الديمقراطيات الغربية الضعيفة والمريضة ، للاستيلاء على السلطة من خلال الثقافة وحتى الاقتصاد أولاً قبل الاستثمار في السياسة والأمن الداخلي. بينما استمروا في تطوير نفوذهم داخل الجمعيات المجتمعية وخاصة الجامعات الأوروبية والأمريكية ، التي اخترقوها على نطاق واسع ، ساعد في ذلك حمقىهم المفيدون الذين هم مناضلي حركة Woke وغيرهم من اليساريين الإسلاميين ".

وأشار لومباردي إلى أن الإخوان اليوم أصبحت منظمة مهمشة أو حتى محظورة في العديد من الدول العربية ، إلا أن دولة واحدة فقط في أوروبا، النمسا ، كانت لديها الشجاعة لاتخاذ قرار الحظر، بعد هجمات فيينا في عام 2020 ، لإدراج هذه الأخوة السياسية والدينية في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال لومباردي إنه في الإدارة الأمريكية الجديدة والمستشاريات الأوروبية، لا يزال الإخوان مؤثرين للغاية و اليوم وللأسف لا يجرؤ أي زعيم أوروبي تقدمي ، لأسباب تتعلق بالضعف أو العمى أو الأيديولوجية أو الدبلوماسية التجارية أو حتى تضارب المصالح على حظر الأخوان.

وشدد لومباردي على أنه منذ عام 2013 ووصول السيسي للحكم لعبت مصر ، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي والأقوى عسكريًا، دورًا رئيسيًا أو حتى دافعًا في تحالف القاهرة / الرياض / أبو ظبي ضد الإرهاب والتطرف الديني، بينما أكتب في كتابي الأخير كان الهدف الأول والأساسي للسيسي هو القتال بصراحة وبشكل ملموس ضد الإخوان والارهاب.