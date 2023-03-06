الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عينيك في عنينا».. الكشف على 510 مواطنين بقرية شكشوك بالفيوم

الكشف على 510 مواطنين
الكشف على 510 مواطنين بقرية شكشوك

شارك المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم في القافلة الطبية "عينيك في عنينا" بقرية "شكشوك" بمركز "أبشواي" بمشاركة مديرية الصحة، ومؤسسة صناع الخير.

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وتضمنت القافلة عدد من  التخصصات الطبية المختلفة، وكذا مبادرة الصحة العامة، لقياس الضغط والسكر، ووظائف الكبد، والانيميا وفحص وعلاج الديدان المعوية، وتحليل الدهون والكولسترول.

وأكدت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن القافلة التي نفذت برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

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وأوضحت أن القافلة عقدت بالمدرسة الإعدادية بقرية شكشوك بالقرية، مشيرا إلى أن القافلة شهدت نجاحاً كبيراً حيث تم تقديم الخدمة الطبية بشكل مميز في التنظيم، وصرف العلاج لهذه الحالات بالإضافة للكشف عن العيون بأحدث الأجهزة وعمل نظارات وصرف العلاج وإجراء العمليات.

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وأضافت أنه تم الكشف على 510 من المواطنين بالقرية، كما تم صرف الأدوية لعدد 291 مواطن، كما تم عمل نظارات لـ 205 مواطنين، بينما تم تحويل 120 مواطنا لإجراء عمليات لهم في إطار مبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة "قرية آمنة للسيدات".

بمشاركة المجلس القومي للمرأة الفيوم الكشف 510 مواطن بقرية شكشوك القافلة الطبية عينيك في عنينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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