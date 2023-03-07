أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 بمحلات الصاغة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس تراجعًا هامشيًا في بالبورصة العالمية؛ بسبب تزايد المخاوف برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في شهر مارس الجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 في محلات الصاغة

شهدت محلات بيع الذهب في مصر ارتفاع أسعار التداول بقيمة 152 جنيه بنسبة 9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 44 دولارًا بنسبة 2.4% بفعل تراجع العملة الأمريكية والعائدات السندات الأمريكية.

وأكد الخبراء، أن الارتفاعات الجنونية للأسعار غير مبررة خاصة في أسواق بيع وشراء المعدن الأصفر، حيث سجلت الأوقية تراجعًا بقيمة 5 دولارات لتسجل 1850 دولارًا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 بنحو 30 جنيهًا ليسجل نحو 1860 جنيهًا.

ويضاف إلى الأسعار المعلنة للجرام الواحد من الأعيرة الذهبية المختلفة للجرام رسوم الدمغة و المصنعية وهي محددة وفقًا للقانون المصري التجاري في التعاملات البيع والشراء.

وإليكم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 في محلات الصاغة المصرية:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2117.25 جنيه.

الشراء 2085.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1938 جنيهًا.

الشراء 1912 جنيهًا.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1850 جنيهًا.

الشراء 1825 جنيهًا.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1585.75 جنيه.

الشراء 1585.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1233.25 جنيه.

الشراء 1216.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1057.25 جنيه.

الشراء 1042.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 792.75 جنيه.

الشراء 782.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 14800 جنيهًا.

الشراء 16095 جنيهًا.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1851$.

الشراء 1850$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.