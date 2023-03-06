«جميلة».. «وجبة اجتماعية» بشعار «الأخطاء لا تسقط بالتقادم»

تقدم الفنانة ريهام حجاج مسلسلًا جديدًا يحمل اسم «جميلة» خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، استكمالًا لنجاحاتها فى مواسم دراما الشهر الكريم، وكان آخرها مسلسلها «يوتيرن» العام الماضى.

فى «جميلة» تتعاون ريهام حجاج للمرة الثالثة مع السيناريست أيمن سلامة، وللمرة الثانية مع المخرج سامح عبدالعزيز، كما يشاركها فى العمل عدد كبير من النجوم منهم: سوسن بدر ويسرا اللوزى وأحمد وفيق وهانى عادل، ونخبة من النجوم والشباب، والعمل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و«العدل جروب».

ويقدم العمل فكرة فلسفية تتمحور حول مسئولية الإنسان عن أفعاله، طارحًا تساؤلات حول السبب الذى يدفعنا لتحميل غيرنا مسئولية أخطائنا وأفعالنا، وتقدم النجمة ريهام حجاج خلاله دور وكيلة نيابة للمرة الأولى، ومع تصاعد الأحداث تصطدم بماضى أقرب الناس إليها، فتدخل فى صراعات نفسية هائلة لتحقيق التوازن بين منصبها كوكيلة نيابة وعلاقتها الإنسانية، وتمر أيضًا بضغوط صعبة بسبب صدامها مع طليقة زوجها التى تحاول استعادته بشتى الطرق والحيل.

ويعرض المسلسل خلال رمضان على ٣ قنوات «الحياة» و«أون» و«سى بى سى»، فضلًا عن عرضه بشكل حصرى عبر منصة «واتش إت».

ووفرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة «العدل جروب» كل الإمكانات لتقديم المسلسل الجديد بشكل مميز ومختلف، كما أولتا اهتمامًا كبيرًا بالإنتاج والديكورات.

وقال السيناريست أيمن سلامة، مؤلف المسلسل، إن فريق العمل يسير بخطى مميزة فى التصوير، ومن المقرر الانتهاء منه خلال أيام.

ولفت إلى أن المسلسل الجديد هو التعاون الثانى له مع المخرج سامح عبدالعزيز والثالث مع النجمة ريهام حجاج، مضيفًا: «نريد أن نقدم خلال المسلسل رسالة، تتمثل فى ضرورة العودة إلى الوراء حين يشعر الإنسان بارتكاب الخطأ».

وأضاف أن العمل يتحدث عن الثمن الذى يدفعه الإنسان من جراء أخطائه، والثمن الذى يدفعه غيره كذلك نتيجة ما يفعله، لافتًا إلى أن «العمل اجتماعى وسيعجب الأسرة المصرية؛ لأنه يرصد المتغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية».

وقال: «المسلسل الجديد يقدم الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية، ويطرح فكرة القيم والأخلاق وأفعال كل فرد، ويريد أن يوعى الناس بأن الحقائق لا تختفى بالتقادم، وستظهر رغم مرور الزمن، وسيدفع الإنسان ثمنها حتى ولو متأخرًا».

وتابع: «المسلسل ملىء بالإثارة والتشويق ويدخل أبطاله فى علاقات متشابكة، ويقدم الفنان هانى عادل دور زوج الشخصية التى تؤديها ريهام حجاج وطليق الشخصية التى تؤديها عبير صبرى، وسط أجواء من الإثارة والتشويق، وتكشف الحلقات عن كثير من المفاجآت تباعًا، كما تقدم النجمة سوسن بدر دورًا قويًا ومختلفًا».

وقالت النجمة عبير صبرى إنها تقدم دورًا مختلفًا فى المسلسل الجديد، لا يشبه ما قدمته خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها تلعب دور مطلقة تحاول بشتى الطرق أن تستعيد طليقها الذى يقدم دوره الفنان هانى عادل، وتدخل فى صراعات ومنافسة مع زوجته الأخرى التى تجسدها ريهام حجاج.

وذكرت أن التجربة الجديدة مختلفة للغاية ومليئة بالدراما، مشيرة إلى أن كثرة الخطوط الدرامية تخلق قدرًا كبيرًا من التشويق والإثارة، كما أن العمل يضم مجموعة كبيرة للغاية من النجوم الكبار ولهم وزنهم على الساحة.

وقالت: «هناك حالة من التعاون والاجتهاد، وتنوع الطاقم يجعل كل واحد يتنافس مع نفسه، من أجل إخراج أفضل ما لديه من أداء، بما يتماشى مع ضخامة وتنوع الموسم الدرامى الرمضانى».

واعتبرت أن ما يكسب العمل الجديد قوة، هو أن جميع الأدوار قوية وكل الخطوط الدرامية مترابطة، ولا تواجد أدوار منعزلة، متابعة: «سيشعر المشاهد بذلك خلال الأحداث، هناك ثراء فى القصة، وأجواء العمل مميزة للغاية، وهناك حالة من التعاون بين كل الطاقم، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور خلال الموسم الرمضانى».