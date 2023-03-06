صلاح يزين قائمة منتخب مصر استعدادًا لمالاوى وغياب الننى وتريزيجيه

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس المقرر انطلاقه في الفترة من 20–28 وتتخلله مباراتا مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم:

محمد صلاح- ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي– اتحاد جدة السعودي

أحمد حسن كوكا– ألانيا سبور التركي

طارق حامد– اتحاد جدة السعودي

سام مرسى- ايبسويتش الإنجليزي

أحمد حمدى– مونتريال الكندي

مصطفى محمد– نانت الفرنسي.

عمر مرموش- فولفسبورج الألماني

إمام عاشور– ميتلاند الدنماركي.

من المقرر أن يعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمباراتي مالاوي والذى تحدد يوم 24 مارس موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة في التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.

خرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.