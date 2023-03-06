الشباب والرياضة تكافح السمنة وتشوهات القوام بمحافظة الفيوم

نظمت اليوم الإثنين وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للطب الرياضى- الإدارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بقاعة نادى الفيوم بمشاركة ٥٠٠ مشارك.

وشهدت المبادرة حضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى، والدكتور عاصم مرسى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وأحمد عبدربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية، والمستشار حازم طه نائب رئيس نادى محافظة الفيوم، وأسامة الجيزاوى وكيل المديرية للشباب.

وتقام هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.

وتتضمن المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام للدكتورة أسماء يونس أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور أشرف العباسى وكيل كلية التربية الرياضية بالفيوم، والدكتور محمد نبيل يوسف مدرس علوم الصحة الرياضية كلية تربية رياضية بني سويف، إلى جانب إجراء قياسات صحية وبدنية.

وشهدت الفترة الماضية إقامة وتنفيذ المرحلة الأولى فى ٤ محافظات، وهى: الدقهلية، كفرالشيخ، الفيوم، ومن المقرر إقامة المبادرة فى دمنهور يوم ١٥ مارس المقبل.

كما تم على هامش اللقاء زيارة مقر الوحدة باستاد الفيوم ومتابعة أعمال التطوير الحالية والمستقبلية، إلى جانب إجراء اختبارات للمتقدمين لمنصب المشرف العام لوحدة الطب الرياضى بالفيوم وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى، أنه يحرص على زيارة جميع محافظات مصر بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ فكر الوزارة والتواصل مع كل مديريات الشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة شباب مصر في كل المحافظات من خلال الاستعانة بخبراء في جميع المجالات.