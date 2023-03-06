الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق فعاليات «أسبوع التعليم» بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

افتتح قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية اليوم الإثنين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من الجامعات والمؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية بجمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، فعاليات النسخة الثالثة من “أسبوع التعليم 2023” والتي يستضيفها مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذة دينا يوسف؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد ناصف؛ رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور عربي أبوزيد؛ مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتور محمد عصام خضر؛ عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد طلعت؛ استشاري في مجال التعليم والتدريب المهني.

وتوجهت دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بالشكر نيابة عن الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، لجميع الحضور، وقالت إن العاملين بالمكتبة قاموا بمتابعة وتحليل المشاكل التي تواجه المجتمع من خلال آراء رواد المكتبة الطلبة والباحثين والشباب والأطفال وأولياء الأمور، مؤكدة أن المكتبة لها دور في مشاركة الدولة في تحسين الوضع في المجتمع خاصة فيما يتعلق بالتعليم. كما أشارت بأن المكتبة تعمل على كل نواحي خطط الدولة بما فيها خطة مصر 2030 والتي هي الأساس في اختيار كافة الأنشطة التي تقام بالمكتبة.

وأوضحت بأن هناك عدة تحديات فيما يخص عملية التعليم وعلى رأسهم تحدي البنية التحتية والتكنولوجية واستخدام الأساليب الحديثة من انترنت وشبكات انترنت قوية مما يجعل الدولة تسعى جاهدة لتخطي تلك العوائق.

وأعربت أن “أسبوع التعليم” خصص جزءًا لإلقاء الضوء على التعليم الفني باعتباره جزءًا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والصناعية في المجتمع مما يساهم في تغيير النظرة المجتمعية لخريجين التعليم الفني، موضحة بأن هناك ربط بين تلك الفئة من التعليم واحتياجات المصانع. 

وبالحديث عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت إن كل فرد في المجتمع له أهمية مهما كانت الاختلافات ويجب توفير سبل المساعدة في التوظيف والتعليم مما يؤهلهم بأن يكونوا قادرين على الإنتاج وعلى العمل وتحمل المسؤولية، كما أكدت بأن مكتبة الإسكندرية تتيح منصات وتطبيقات إلكترونية بصورة مجانية تساعد على تطوير الكفاءات التعليمية لربط الطلبة بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.

وأكد محمد ناصف؛ رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن مكتبة الإسكندرية تتمتع بحساسية ثقافية لأنها لم تنسى على الإطلاق تعليم الكبار من المجتمع، موضحًا أن هناك 16مليون أمي في المجتمع، وأشار إلى أن مبادرة “حياة كريمة” تجوب القرى والنجوع والكفور من أجل إحداث تنمية مستدامة حقيقية بأبعادها الاقتصادية، مما جعل توجه القيادة السياسية نحو الفئات الأولى بالرعاية والاهتمام بالتعليم مكون أساسي لبناء الشخصية المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية؛ إن هناك نقلة نوعية داخل العملية التعليمية بوزارة التربية والتعليم في ثوبها الجديد بداية من تولي القيادة السياسية والتي أولت اهتمام بالتعليم في مصر.

وأكد بأن محافظة الإسكندرية وحدها أصبح بها 5 مدارس تكنولوجية وأن هناك أكثر من 3 آلاف طالب تقدموا للالتحاق بها.

وقال الدكتور محمد عصام خضر، عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "يجب أن نعرف ما نريد أن نصل له في عملية التربية والتعليم والاهتمام بالطفل"، موضحًا بأنه يجب على أولياء الأمور الا يقتلوا الإبداع في الطفل. ويجب أن نجعل الطفل يكتسب التحدي الشخصي، الفضول البناء، والتفكير الإبداعي. 

وقال الأستاذ محمد طلعت؛ استشاري في مجال التعليم والتدريب المهني: "يجب أن تكون المؤسسات الوسيطة التي هي ما بعد التعليم وما قبل قطاعات الأعمال موجودة ولها دور في حياة الفرد، مما يجعل ربط المنظومة التعليمية ومخرجاتها بقطاعات الأعمال والمطلوب بتلك القطاعات هو التحدي الأكبر".

وقدمت منار بدر، كبير مكتبيين بمكتبة الإسكندرية، عرضًا تقديميًا عن برنامج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار موضح به منهج لتعليم القراءة والكتابة مشيرة بأن هناك نسبة كبيرة من الكبار يريدون التعلم.

وشهد ختام اليوم الأول من المؤتمر حلقة نقاشية حول "التعليم والثقافة وتشكيل المجتمع" والتي أداراها عميد كلية التربية؛ جامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور محمد أنور فراج، وشارك فيها رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار؛ الدكتور محمد ناصف ومدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية؛ الدكتور عربي أبوزيد وأمين عام صندوق تطوير التعليم، الدكتور أحمد حسني الحيوي.

مكتبة الاسكندرية قطاع المكتبات مديرية التربية والتعليم العملية التعليمية أسبوع التعليم 2023 الدكتور أحمد زايد

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