اكتمال النصاب القانونى لانعقاد عمومية المهندسين وبدء الفعاليات

بدأت منذ قليل، أعمال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث سجلت حضور ما يزيد علي 3 آلاف و200 مهندس.

ويجري الآن توزيع بطاقات التصويت على أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، تمهيدًا لعرض القرارات والميزانية.

وتناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2022م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن 2023م، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة.

وكان المهندس الاستشاري يسرى الديب، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، لتُعقد في الخامسة مساء.

ويأتي ذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا بحضور ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، بحضور 300 عضو على الأقل.

يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تعقد بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.