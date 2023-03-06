«مياه الفيوم»: منظومة متكاملة لمتابعة مراحل الإنتاج من المحطة

أكد المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة تقدم خدمة إنتاج وتنقية ونقل مياه الشرب لجميع الأهالى، والتى يتم إنتاجها وفقا للمعايير القياسية والاشتراطات الصحية ويتم مراقبة جودة مياه الشرب على مدار الساعة بكافة مراحل الإنتاج بداية من مآخذ المحطة وحتى وصولها للمستهلك، من خلال منظومة الجودة والمعامل بالشركة، والمعمل المرجعى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومعامل وزارة الصحة، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن محطات مياه الشرب بالشركة حاصلة على شهادات اعتماد مامونية مياه الشرب، ومنها محطتى مياه العزب الجديدة وقحافة الجديدة على شهادة مأمونية المياه.

وأضافت أنه يتم مراقبة جودة المياه من خلال ٤ معامل بالمحطات الرئيسية وهى العزب الجديدة - العزب القديمة - طامية - قحافة الجديدة بالإضافة إلى المعمل المركزى الحاصل على شهادة الايزو ١٧٠٢٥، ويتم رفع وتحليل حوالى ٣٣ ألف عينة شهريا من شبكات ومحطات مياه الشرب على مستوى المحافظة علاوة على التنسيق مع مديرية الرى بالفيوم لضمان تأمين مآخذ المحطات بصفة دائمة.