الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه الفيوم»: منظومة متكاملة لمتابعة مراحل الإنتاج من المحطة

مياه الفيوم: منظومة
مياه الفيوم: منظومة متكاملة للجودة والمعامل تتابع مأمونية مي

أكد المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة تقدم خدمة إنتاج وتنقية ونقل مياه الشرب لجميع الأهالى، والتى يتم إنتاجها وفقا للمعايير القياسية والاشتراطات الصحية ويتم مراقبة جودة مياه الشرب على مدار الساعة بكافة مراحل الإنتاج بداية من مآخذ المحطة وحتى وصولها للمستهلك، من خلال منظومة الجودة والمعامل بالشركة، والمعمل المرجعى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومعامل وزارة الصحة، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن محطات مياه الشرب بالشركة حاصلة على شهادات اعتماد مامونية مياه الشرب، ومنها محطتى مياه العزب الجديدة وقحافة الجديدة على شهادة مأمونية المياه.

وأضافت أنه يتم مراقبة جودة المياه من خلال ٤ معامل بالمحطات الرئيسية وهى العزب الجديدة - العزب القديمة - طامية - قحافة الجديدة بالإضافة إلى المعمل المركزى الحاصل على شهادة الايزو ١٧٠٢٥، ويتم رفع وتحليل حوالى ٣٣ ألف عينة شهريا من شبكات ومحطات مياه الشرب على مستوى المحافظة علاوة على التنسيق مع مديرية الرى بالفيوم لضمان تأمين مآخذ المحطات بصفة دائمة.

مياه الفيوم منظومة متكاملة للجودة تتابع بمراحل الإنتاج المحطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الكشف على 1000 مواطن خلال «جسور الخير 18» بالوادي الجديد

محافظ أسوان يشهد الجلسة الثانية لإطلاق نموذج محاكاة مؤتمر مكافحة الفساد

ندوة تثقيفية بمدرسة الشعراوى بالخارجة فى الوادى الجديد

بعد مباحثات طويلة.. إيران تكشف عن نيتها لتبادل السجناء مع بلجيكا

ضبط 12 طن ثنر صناعي وملح طعام غير صالحين للاستخدام بالغربية

زاب ثروت يطرح فيديو كليب «دوران» بمشاركة أمير عيد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش